Parigi: sfila Italia,Tamberi-Errigo alzano il tricolore

Alfieri sul tetto della barca per far vedere bandiera

PARIGI, 26 LUG – Sfila la barca dell’Italia sulla Senna, per la cerimonia d’apertura di Parigi 2024, e Gianmarco Tamberi ed Arianna Errigo sventolano il tricolore dal tetto dell’imbarcazione. La scelta di far sfilare le delegazioni di atleti sui ‘bateaux mouches’ nasconde in parte i portandiera, ma quelli azzurri superano l’incoveniente alzandosi piu’ alti del folto gruppo di atleti azzurri

