Parigi: Sollevamento Pesi; Pizzolato è medaglia di bronzo

Decisiva chiamata del challenge, la moviola 'spinge' l'azzurro

PARIGI, 09 AGO – L’azzurro Nino Pizzolato ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara degli 89 kg dei Giochi di Parigi 2024. L’oro è andato al bulgaro Karlos May Nasar, l’argento al colombiano Yeison Lopez. Siciliano di Castelvetrano, 28 anni il prossimo 20 agosto, Pizzolato, che fa parte della Polizia, era stato medaglia di bronzo anche a Tokyo 2020, in quel caso nella categoria 81 kg. Decisiva per il suo terzo posto di oggi è stata anche la decisione dello staff azzurro di chiamare il challenge, dopo che l’azzurro al terzo tentativo si era visto annullare lo slancio. Ma poi i giudici, dopo aver rivisto la sua azione alla moviola, hanno stabilito che il suo sollevamento era valido e quindi Pizzolato è passato al terzo posto, che poi ha mantenuto. Da notare che il vincitore di questo gara, il bulgaro Nasar, sollevando in totale 404 chili tra strappo e slancio ha stabilito il nuovo primato mondiale della categoria.

