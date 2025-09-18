Parigi,all’asta il 24 ottobre un capolavoro di Pablo Picasso

agenzia

Svelato all'Hotel Drouot il ritratto di Dora Maar.

PARIGI, 18 SET – Un dipinto di Pablo Picasso, uno dei ritratti della sua compagna Dora Maar, realizzato nel 1943 e conservato dalla famiglia del suo primo proprietario dal 1944, è stato svelato oggi all’Hotel Drouot di Parigi, dove sarà messo all’asta il 24 ottobre. Intitolato ‘Busto di donna con cappello a fiori”, questo dipinto a olio di 80 x 60 centimetri è ”stimato intorno ad otto milioni di euro”, dice Christophe Lucien, il commissario incaricato della vendita lungo le rive della Senna. Il quadro è stato dipinto da Picasso l’11 luglio 1943 e acquistato un anno dopo, nell’agosto 1944 dal nonno degli attuali aventi diritto, un grande collezionista francese. Questi ultimi intendono venderlo nel quadro di una successione.

