Parigi,concordiamo con gli Usa nuove sanzioni contro Mosca

agenzia

Barrot vede Graham, 'saranno al petrolio e alle banche'

TIRANA, 15 MAG – “Tra pochi minuti mi incontrerò con il senatore Usa Lindsey Graham per discutere del suo pacchetto di sanzioni sul quale vogliamo basarci per aggiungere le sanzioni di deterrenza europee a questo pacchetto statunitense con un unico obiettivo, che è quello di convincere Vladimir Putin a cessare il fuoco e ad avviare negoziati di pace”. Lo ha detto, a Antalya, il ministro per gli Affari europei francese Jean-Noel Barrot. Le sanzioni “includeranno sanzioni sul petrolio e sulle istituzioni finanziarie”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA