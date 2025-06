Parlamento: Ascani, ‘taglio parlamentari non ha irrobustito democrazia’

agenzia

Roma, 3 giu. “Per Flaminio Piccoli è il partito il luogo prioritario per costruire la politica, far maturare le idee, unire gli interessi e i bisogni, essere costantemente in dialogo con la vita delle persone, comprendere ciò che si muove nella società e attrezzare decisioni di governo capaci di rispondere al cambiamento necessario. Poi, come sappiamo, quei partiti non sono stati campioni di fedeltà ma – oggi penso possiamo dirlo senza incertezze – la riduzione del numero e del peso dei partiti non ha certo avvantaggiato la partecipazione dei cittadini alla res publica né irrobustito la democrazia. Rifletterci non mi parrebbe operazione sterile”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem, intervenendo a Montecitorio nel corso dell’evento “Flaminio Piccoli – Discorsi politici e parlamentari”.

