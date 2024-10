Parlamento austriaco elegge primo presidente di estrema destra

agenzia

Rosenkranz ha preso 100 voti. La comunità ebraica si indigna

VIENNA, 24 OTT – Il Parlamento austriaco ha eletto per la prima volta un esponente dell’estrema destra come suo primo presidente, con la comunità ebraica indignata per la nomina di un uomo che “rende omaggio ai criminali nazisti”. Walter Rosenkranz, 62 anni, ha ricevuto 100 voti su 162 espressi, ha annunciato il presidente Wolfgang Sobotka dopo il voto a Vienna. La scelta segue la storica vittoria del Partito della Libertà austriaco (Fpoe) di estrema destra alle elezioni parlamentari di fine settembre, ottenendo quasi un terzo dei voti, ma non è riuscito a trovare partner per formare un governo. Tuttavia, essendo il partito più forte, ha indicato il legislatore Rosenkranz, avvocato ed ex candidato alla presidenza, come presidente del Parlamento. Nella prima sessione del Parlamento dopo le elezioni nazionali, Rosenkranz è stato eletto con 100 voti validi su 162 espressi, ha dichiarato l’attuale presidente del Parlamento Wolfgang Sobotka. Rosenkranz, che è stato ampiamente criticato per essere membro di una confraternita studentesca di estrema destra nota per il suo stridente nazionalismo, è stato eletto a scrutinio segreto. In un dibattito prima del voto, il cancelliere conservatore Karl Nehammer ha detto che il suo partito è “impegnato a rispettare le usanze e le tradizioni” del Parlamento. Il leader dell’Fpoe Herbert Kickl ha elogiato Rosenkranz per la sua “lealtà alla democrazia, alla costituzione e allo stato di diritto”. Prima del voto, Oskar Deutsch, presidente dell’Ikg che rappresenta la comunità ebraica di Vienna, ha espresso la sua indignazione in una lettera aperta ai membri del Parlamento, descrivendo Rosenkranz come una persona proveniente dal “campo revisionista”, che “rende un vero e proprio omaggio ai criminali nazisti”.

