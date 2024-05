Parlamento britannico ufficialmente sciolto

agenzia

Elezioni il 4 luglio, via alla campagna elettorale

LONDRA, 30 MAG – Il parlamento britannico si è formalmente sciolto giovedì in vista delle elezioni generali del 4 luglio. I più recenti sondaggi danno per favoriti i laburisti sul partito conservatore attualmente al governo. Dopo la decisione a sorpresa del primo ministro Rishi Sunak di indire le elezioni la scorsa settimana, tutti i 650 seggi dei membri del parlamento sono ora vacanti e hanno inizio le cinque settimane di campagna elettorale per eleggere i nuovi membri del parlamento, che prenderanno posto dal 9 luglio.

