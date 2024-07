Parlamento: Ciriani, ‘avanti a tappe forzate ma salvaguardando diritti opposizione’

agenzia

Roma, 17 lug. “Entro le vacanze, dunque l’8-9 agosto, vanno convertiti diversi dl urgenti e importanti”. E’ necessario andare avanti “a tappe forzate ma salvaguardando i diritti delle opposizioni”. Così il ministro ai Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, ospite di Start su Skytg24.

Il Parlamento, dice ancora il ministro, “fa fatica ad approvare provvedimenti urgenti in tempi rapidi. I tempi della politica non sempre corrispondono alle attese della gente, che chiede risposte immediate. Va trovato un punto di equilibrio”.

