Parlamento: Ciriani, ‘da Senato e Camera grande lavoro per convertire decreti’

Roma, 7 ago. “Senato e Camera hanno portato avanti un grandissimo lavoro in questo ultimo mese. Vorrei ringraziare il presidente La Russa e il presidente Fontana, i senatori e i deputati, di maggioranza e opposizione, i presidenti di Commissione e i dipendenti tutti. Esprimo soddisfazione per quanto abbiamo fatto, anche perché l’impegno collettivo ci ha consentito di portare a termine un compito complesso e di convertire tutti i decreti legge approvati dal governo”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento.

