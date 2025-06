Parlamento: Ciriani, ‘settimana corta solo un’ipotesi, c’è da lavorare tantissimo’

agenzia

Roma, 29 giu La settimana corta alla Camera “era un’ipotesi, fatta a margine della conferenza dei capigruppo, per capire se collocare le interpellanze urgenti, non sempre ma ogni tanto, il giovedì sera, così da dare più importanza alle istanze dei parlamentari e favorire la partecipazione di ministri e deputati. Ma senza modificare il calendario della Camera. Non era certo un modo per lavorare meno. Al contrario”. Lo dice il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al Corriere della Sera.