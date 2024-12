Parlamento: conclusa missione a Budapest per evento ‘patrimonio culturale e identità nazionali’

agenzia

Roma, 5 dic. Si è conclusa la missione istituzionale della delegazione del Parlamento italiano a Budapest per la conferenza interparlamentare ‘Patrimonio culturale e identità delle minoranze nazionali tradizionali’ nell’ambito della dimensione parlamentare della Presidenza ungherese del Consiglio dell’Unione europea nel secondo semestre del 2024 composta dal presidente Federico Mollicone come capo-delegazione, Pasqualino Penza, le senatrici Domenica Spinelli e Nicoletta Spelgatti e i funzionari tecnici. In conclusione, il presidente della sessione plenaria Karoly Panczel, capo della delegazione ungherese, ha ringraziato tutti i partecipanti e in particolar modo la delegazione italiana nella persona del presidente Mollicone per gli interventi e per l’espressione ‘Europa delle patrie’.