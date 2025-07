Parlamento: dl Infrastrutture e separazione carriere al centro lavori prossima settimana**

agenzia

Roma, 4 lug. Ultimo mese di lavori parlamentari prima della pausa estiva che come al solito si preannuncia frenetico, soprattutto per sei decreti legge che attendono di essere convertiti. A partire dal cosiddetto Infrastrutture, in calendario la prossima settimana alla Camera, con la già annunciata fiducia che il Governo porrà mercoledì pomeriggio con votazione il giorno successivo. Un provvedimento che si annuncia particolarmente delicato, dopo l’emendamento che prevede un aumento dei pedaggi autostradali che ha acceso le polemiche dell’opposizione e starebbe suscitando malumori anche all’interno della maggioranza.

Non meno infuocato il clima al Senato, dove da martedì proseguirà l’esame del disegno di legge costituzionale di riforma della giustizia, di cui è già stato già approvato l’articolo due che prevede la separazione delle carriere. A Palazzo Madama all’ordine del giorno anche il disegno di legge contenente le disposizioni per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Tornando alla Camera, martedì è attesa l’approvazione della proposta di legge, già licenziata dal Senato, per il riconoscimento e la promozione delle zone montane ed è previsto l’esame delle mozioni presentate da Italia viva, M5S, Azione e Avs sulla questione Dazi. In Aula poi l’esame di tre richieste di insindacabilità per opinioni espresse nell’esercizio dell’attività parlamentare riguardanti Giorgia Meloni, Andrea Delmastro Delle Vedove e Giovanni Donzelli per vicende risalenti alla precedente legislatura.