Parlamento: Dl sicurezza e Gaza a Odg Camere prossima settimana**

Roma, 23 mag Dl sicurezza e Gaza sono alcuni degli argomenti al centro del calendario di Camera e Senato della prossima settimana. A Montecitorio si riprende lunedì 26 alle 10 con la Pdl sulla giornata nazionale contro il body shaming. A seguire il Dl sicurezza con votazioni dalle 14, quando è attesa la fiducia. Il provvedimento scade il 10 giugno ed è da inviare al Senato.

Da martedì all’Odg dell’aula della Camera c’è il Dl sicurezza con votazioni dalle 14, poi la Pdl in materia di protezione dei dati personali, una serie di ratifiche e la Pdl sul body shaming. Nella seduta di mercoledì 28, alle 9.30, è prevista l’informativa del ministro degli Affari esteri Antonio Tajani sulla situazione della striscia di Gaza. Venerdì è invece prevista la discussione sulla legge di delegazione europea, poi la Pdl sull’istituzione della giornata della ristorazione, con votazioni dalle 12, poi il Dl sul Pnnr che scade il 6 giugno ma è stato approvato dal Senato.