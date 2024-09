Parlamento: fisco, Stellantis e lavoro, la settimana di Camera e Senato**

agenzia

Roma, 27 feb L’esame del decreto fiscale ‘proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico’ è il protagonista della prossima settimana in Parlamento. Oltre al Dl, nelle aule di Camera e Senato si parlerà di lavoro, con Ddl collegato alla manovra, di Stellantis e del Ddl sul fine vita, tra gli altri temi.

Alla Camera martedì è all’ordine del giorno prima di tutto il Dl lavoro. La discussione sul provvedimento si è riaccesa dopo la protesta delle opposizioni, con il presidente della Camera Lorenzo Fontana che deciso di riaprire i termini per presentare gli emendamenti accogliendo le richieste dei vari gruppi di opposizione. Tra i vari emendamenti ripresentanti in aula, dopo una prima bocciatura, anche quello sul salario minimo.

A seguire il programma dell’aula prevede la mozione sul tumore al seno, quella su Stellantis e quella sulla parità di genere. Ancora, l’esame della Pdl sul relitto della ‘Scirè’ come sacrario militare subacqueo, l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico e la Pdl sullo Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia.

Mercoledì, oltre al Question time alle 15, il calendario dell’aula lascia spazio al Dl fiscale, in arrivo dal Senato. Il provvedimento scade infatti l’8 ottobre. L’Odg prevede le pregiudiziali (se presentate) e poi la discussione con l’ipotesi della fiducia nel tardo pomeriggio (dalle 18,30).

Giovedì, dalle 15,30, la Camera sarà chiamata a eleggere un nuovo segretario di presidenza dopo il passaggio di Mara Carfagna da Azione al Misto e la conseguente cessazione dal ruolo. A seguire, ancora Dl fiscale con le dichiarazioni di voto sulla fiducia e la ‘chiama’ dalle 18,30. Poi gli ordini del giorno. Il voto finale sul provvedimento è atteso per venerdì 4 ottobre.