Parlamento: Meloni al Senato e Mattarella alla Camera, l’agenda della prossima settimana**

agenzia

Roma, 2 mag La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in aula per il premier time al Senato è il piatto forte dei lavori parlamentari della prossima settimana. Alla Camera, invece, è prevista la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per una cerimonia. A palazzo Madama sarà una capigruppo mercoledì 7 maggio a definire il calendario dei lavori, ma tutto ruota intorno a premier time in programma sempre mercoledì alle 13.

Formalmente l’aula del Senato riprende martedì 6 alle 16,30 con il Dl sulla Pa, approvato dalla Camera, che scade il 13 maggio. In ‘coda’ nel calendario dell’assemblea di palazzo Madama ci sono altri decreti in scadenza, come quello su elezioni e referendum (scade in 18 maggio) e quello sulla cittadinanza (scade il 27 maggio). Alla Camera si riprende lunedì 5 maggio alle 15 con alcune ratifiche di accordi internazionali. Da martedì l’aula si occupa della delega al governo sulla Ia, un Ddl già approvato dal Senato. Poi, tra le altre cose, all’Odg ci sono alcune mozioni (attuazione del Pnrr e crisi del settore moda); la Pdl sull’obesità; la Pdl sull’istituzione della Giornata nazionale ‘Enzo Tortora’ in memoria delle vittime di errori giudiziari; la Pdl sulla protezione dei dati personali.