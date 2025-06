Parlamento Mongolia approva sfiducia, si dimette premier

agenzia

In seguito ad accuse di corruzione

OULAN-BATOR, 03 GIU – Il primo ministro della Mongolia, Luvsannamsrain Oyun-Erdene, si è dimesso oggi dopo l’approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Parlamento, secondo quanto riportato in una dichiarazione parlamentare. Lo scrutinio segreto è avvenuto dopo diversi giorni di proteste nella capitale, Ulan Bator, in seguito ad accuse di corruzione contro il leader. Oyun-Erdene rimarrà in carica ad interim fino alla nomina del suo successore entro 30 giorni, si legge nella dichiarazione.

