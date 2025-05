Parlamento: prossima settimana Governo riferisce a Camera e Senato su Pnrr**

agenzia

Roma, 16 mag. Settimana importante per conoscere le prospettive del Pnrr. Il Governo infatti mercoledì 21 alle 16.15 alla Camera e giovedì 22 alle 10 al Senato riferirà sulla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per il resto l’Aula di Palazzo Madama sarà chiamata ad esaminare ed approvare ben tre decreti legge: due trasmessi dalla Camera contenenti, rispettivamente, le disposizioni sui Cpr in Albania e sulle assicurazioni per i rischi legati alle calamità naturali, l’altro in prima lettura riguardante il Pnrr e l’avvio del prossimo anno scolastico.