Parlamento: Renzi, ‘5 settimane di ferie perché la maggioranza non scrive leggi’

Roma, 6 ago “Il Parlamento chiude i battenti. Direte voi: che scandalo cinque settimane di ferie. Vi capisco. Ma parliamoci chiaro: non c’è nulla da votare. Questa maggioranza è molto presente sui social ma non produce atti parlamentari. Loro sono bravi su Facebook, non sulla Gazzetta Ufficiale. Il Parlamento è in ferie perché la maggioranza non scrive le leggi e non vuole discutere di quelle dell’opposizione. Tutto qui”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

