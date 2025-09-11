Parolin, ‘siamo sull’orlo di un baratro’

agenzia

'Condivido l'analisi di Mattarella,è momento di grande pericolo'

ROMA, 11 SET – “Credo di sì, che siamo sull’orlo di un baratro, condivido questa analisi nel senso che c’è una escalation”. Lo dice il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin a margine di un convegno in Vaticano sull’attacco con droni sulla Polonia, facendo così sue le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Ripeto quello che ho appena detto e condivido questa analisi: siamo veramente in un momento di grande pericolo”, ha aggiunto.

