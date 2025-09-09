Parroco di Gaza, “abbiamo parlato con il Papa”

agenzia

Romanelli, "Ci ha chiesto come stiamo e com'è la situazione"

CITTÀ DEL VATICANO, 09 SET – “Oggi il Santo Padre. Papa Leone XIV ha comunicato con noi. Ci ha chiesto come stiamo e com’è la situazione. Ci ha inviato la sua benedizione e prega per noi e per la pace”. Lo dice sui social padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza, spiegando che la comunità era impegnata nella messa quando il Pontefice aveva cercato di mettersi in contatto con loro.

