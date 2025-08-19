Parroco Militello, ‘un onore accogliere il feretro di Pippo’

agenzia

Omelia affidata a don Albanese padre spirituale di Baudo

MILITELLO IN VAL DI CATANIA, 19 AGO – “Per me è un onore accogliere il feretro di Pippo Baudo. Per tanti anni è entrato attraverso la televisione nelle case della gente, molti lo considerano quasi un familiare. La notizia dei funerali a Militello val di Catania ha stupito all’inizio i concittadini, adesso c’è tanta attesa per l’ultimo abbraccio”. Lo dice don Giuseppe Luparello, da otto anni parroco del santuario di Santa Maria della Stella, dove domani, alle 16, saranno celebrate le esequie di Baudo. Il rito sarà officiato da Calogero Peri, vescovo di Caltagirone e co-celebrato da don Luparello. L’omelia sarà pronunciata da don Giulio Albanese, padre spirituale di Pippo Baudo. Il santuario di Santa Maria della Stella era la chiesa di Baudo, dove il presentatore è stato chierichetto. I credenti di Militello sono divisi tra i devoti alla Madonna, come Baudo, e i devoti al Salvatore.

