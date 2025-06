Partigiani filo-ucraini sabotano ferrovia nel Donbass

agenzia

Interrotta nuova linea Volnovakha-Mariupol

ROMA, 01 GIU – Il gruppo Atesh ha sabotato una ferrovia nell’Oblast di Donetsk, nell’Ucraina occupata dai russi, interrompendo la logistica russa. Lo ha affermato il gruppo – come riporta il The Kyiv Independent – in un post su Telegram. I partigiani filo-ucraini ‘hanno distrutto una cabina di derivazione sulla nuova linea ferroviaria Volnovakha-Mariupol, recentemente costruita dalle forze di occupazione e di conseguenza il traffico ferroviario è stato interrotto. Secondo quanto riferito da Atesh, la ferrovia viene utilizzata dalle forze armate russe per trasportare carburante, equipaggiamento e munizioni direttamente in prima linea.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA