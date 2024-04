Partiti: Donzelli (Fdi), ‘fondi da Agenda inquietante, parliamo di questione morale?’

agenzia

Roma, 22 apr. “Ci hanno dato per anni dei complottisti, ma le notizie che arrivano da questa inchiesta sono inquietanti: si parla di fondi internazionali che tentano di condizionare la politica italiana, a suon di denaro, versato a tanti parlamentari di sinistra. E poi parliamo di questione morale?”. Così, in un’intervista a ‘La Verità’, Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi e fedelissimo della premier, commenta l’inchiesta dell’Adnkronos su un’associazione no profit, Agenda, vicina al magnate ungherese George Soros, che avrebbe elargito finanziamenti a diversi esponenti della sinistra italiana.

