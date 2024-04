Partiti: Sasso (Lega), ‘Italia non è Paese da conquistare, stop a ingerenze’

agenzia

Roma, 19 apr. “L’Europa non può giocare a Risiko con l’Italia. Non siamo un territorio da conquistare, a differenza di quanto la sinistra ha fatto credere negli ultimi anni, prima prendendo finanziamenti da Soros, e poi ora, come rivela Matteo Salvini nelle anticipazioni del suo libro Controvento, consentendo a Merkel e Macron di influire sulla nostra politica interna. Atti gravissimi e inaccettabili, dove sono ora quelli che si proclamano i paladini della democrazia e della giustizia del Pd? Nulla da dichiarare?”. Così in una nota il deputato della Lega Rossano Sasso.

