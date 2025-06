Partito da Venezia il ‘Nastro Rosa Tour’ della Marina Militare

agenzia

E' il 'Giro d'Italia a Vela', conclusione a Genova il 13 luglio

VENEZIA, 01 GIU – E’ un’Italia ‘vista dal mare’ quella del ‘Marina Militare Nastro Rosa Tour’, un viaggio in barca a vela che ha preso il via oggi da Venezia, partenza direttamente dai bacini dell’antico Arsenale, dove è in corso il Salone Nautico veneziano. E’ la quinta edizione del “Giro dell’Italia a vela” organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e Ssi per promuovere i valori e il brand della Marina attraverso lo sport simbolo del mare e del vento. Nato con l’intento di raccogliere in un unico evento le tre discipline fondamentali della vela – offshore, inshore e board – l’edizione 2025 del Tour è partita alle 12 da Venezia, al termine della cerimonia di apertura della manifestazione, nello spazio adiacente il sommergibile ‘Dandolo’, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il sottocapo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, l’amministratore delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli, il presidente di Ssi, Riccardo Simoneschi, la presidente regionale della Federazione italiana Vela, Anna Giacomello. La regata impegnerà i partecipanti – in totale sono 10 gli equipaggi schierati, di cui cinque stranieri – sino al 13 luglio, tappa conclusiva di Genova, dopo aver toccato Cattolica (2-5 giugno), Vieste (6-10 giugno), Brindisi (11-15 giugno), Catanzaro (16-19 giugno), Siracusa (20-23 giugno), Trapani (23-28 giugno), Cagliari (30 giugno-3 luglio), La Maddalena (4-8 luglio). La “regata non vuol essere solo un evento sportivo, ma anche una celebrazione della bellezza del Paese, con un focus sulla sostenibilità e la valorizzazione delle tradizioni, l’unione delle comunità costiere, grazie anche al supporto di Enit, main partner del tour”.

