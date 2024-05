Patto stabilità: Conte, ‘porterà a tagli per 13 mld l’anno e Meloni non ha fatto nulla’

agenzia

Roma, 20 mag. “Noi siamo dispiaciuti che l’Italia non abbia combattuto questa battaglia importantissima per non tornare all’austerità. Oggi invece ci torniamo e con parametri che ci costringeranno ad operare tagli che vengono stimati 13 miliardi l’anno. E il governo Meloni che ha fatto? Nulla di nulla. Aveva detto che la pacchia sarebbe finita per l’Europa e invece è finita per Meloni perché non ha nessuna proposta”. Così Giuseppe Conte a Bassano del Grappa. “Siamo arrivati al paradosso che il governo lo ha approvato e in Europa gli eurodeputati della maggioranza si sono astenuti. Noi abbiamo votato contro” questo patto di stabilità in Europa “e continueremo a denunciare lo spirito miope che ispira la logica del ‘pacco’ di stabilità”.

