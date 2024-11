Patuelli,d’accordo con proposta di Orsini sull’Ires premiale

agenzia

Presidente Abi, bisogna incentivare gli investimenti

ROMA, 09 NOV – Il presidente dell’Abi Antonio Patuelli si dice d’accordo con la proposta del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, per un Ires premiale destinato alle imprese che reinvestano cospicuamente parte degli utili prodotti. Parlando a Ravenna a una conferenza economica, il banchiere ha sottolineato che “bisogna da subito guardare oltre al Pnrr, che va comunque completato nei tempi previsti, ed occore incentivare nuovi investimenti privati di famiglie e imprese per incrementare lo sviluppo e l’occupazione. In tal senso, ha aggiunto, occorre fiscalmente favorire il risparmio investito a medio e lungo termine”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA