Patuelli,’su extra profitti banche non facciamo demagogia’

Il presidente dell'Abi, sistema bancario e azionisti pagano 55%

(ANSA) CESENA, 26 SET – Sulla questione degli extraprofitti delle banche e di un eventuale contributo volontario da parte degli istituiti di credito “non facciamo della demagogia”. Così, il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, intervenuto a Cesena al convegno Fattore R. “L’articolo 53 della Costituzione – osserva – precisa che tutti sono tenuti a contribuire alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva con criteri di progressività. Il sistema bancario e i suoi azionisti pagano complessivamente il 55%, perché dobbiamo considerare che siamo sottoposti alla doppia tassazione, prima sull’impresa e poi sui suoi azionisti, perciò non facciamo della demagogia”.

