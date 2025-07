Pd: 11 e 12 luglio conferenza su politiche industriali, interviene Schlein

agenzia

Roma, 2 lug. Si terrà a Roma, l’11 e 12 luglio, la Conferenza nazionale del Pd sulle Politiche industriali dal titolo “Le Rotte del Futuro. Re-industrializzare l’Italia e l’Europa”. L’iniziativa è promossa dal Forum Industria del Partito Democratico, coordinato dall’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando, e si concluderà sabato 12 luglio con la presentazione delle proposte del Pd in materia di politica industriale e con l’intervento della segretaria Elly Schlein. Si legge in una nota del Pd.