Pd: Ascani, ‘conferenza programmatica per approdare a un Progetto Paese’

Roma, 31 dic. “Dopo due anni di governo di una destra mossa da furia ideologica e animata da rozzo accanimento verso le fasce più deboli ci troviamo a fronteggiare una lacerante questione sociale. Spetta a noi del Pd, forza progressista, riformista e popolare, costruire un Progetto per il Paese. Per dare un percorso ordinato ma anche ricco e fecondo a questa riflessione, penso che la strada migliore sia una conferenza programmatica, così da coinvolgere tutto il partito, metterlo in dialogo con l’intera società e approdare al Progetto Paese da portare in dote al confronto con i soggetti interessati a battere la destra”, così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem in un intervento su “Domani”.

