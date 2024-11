Pd: Ascani, ‘Conferenza programmatica per costruire alternativa di governo’

agenzia

Roma, 28 nov “Dobbiamo usare la spinta che ci arriva dalla vittoria in Umbria, la mia regione, dalle ultime regionali e dalle europee, farla diventare un seme che deve poter crescere”. Lo ha detto Anna Ascani nel suo intervento alla Direzione del Pd.

“Facciamolo trasformando tutto questo da un lato in una conferenza organizzativa, che ci permetta di rimettere radici nel partito e con il partito a livello territoriale. E dall’altro in una conferenza programmatica per mettere insieme tutte le questioni di cui ci occupiamo, il lavoro, i salari, il ceto medio, la salute e la scuola pubblica, e farne un programma alternativo per l’Italia”, ha spiegato la vice presidente della Camera.