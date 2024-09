Pd: Ascani, ‘prossimità favorisce mobilitazione e entusiasmo’

agenzia

Roma, 3 set. “Il Partito democratico è tornato a essere un partito di prossimità, tra le persone e per le persone. Non possiamo negare alcuni errori del passato che hanno appannato il suo tratto costitutivo: la capacità di appassionare cittadine e cittadini, mobilitarli attorno a un progetto condiviso di libertà e giustizia sociale”. Così Anna Ascani, deputata dem e Vicepresidente della Camera dei deputati, intervenendo ieri sera alla Festa dell’Unità di Terni.