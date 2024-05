Pd: Bettini: ‘diverse anime partito si devono sommare non elidere’

agenzia

Roma, 14 mag. “La ragion d’essere del Partito democratico sta nella sua nascita. Il Pd nasce nella convergenza delle grandi forze popolari italiane: laiche, cattolico-democratiche (che si riferiscono alla storia della Democrazia cristiana) e di sinistra, socialiste e comuniste. La ragion d’esser è praticare e realizzare fino in fondo la Costituzione italiana. Inverare quel processo che è iniziato nel Dopoguerra e che reso questo Paese molto civile e progredito”. Così Goffredo Bettini a L’aria che tira su La7.