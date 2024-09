Pd: Boccia, ‘lavorando in Parlamento con opposizioni su lavoro, sanità, scuola, diritti’

agenzia

Roma, 9 set. “Il Pd è il perno della possibile alternativa al governo di una destra che sta affossando il Paese. Non partecipiamo al gioco dei nomi e dei veti. Il nostro contributo è quello di indicare le questioni reali su cui costruire un programma che ci permetta di presentarci con credibilità agli elettori quando ci saranno le prossime elezioni. Non sarà un lavoro facile ma la rotta che ieri Elly Schlein ha indicato a Reggio Emilia è l’unica che ci può permettere di trovare un percorso condiviso: difesa della sanità pubblica, istruzione, lavoro e stipendi, politiche industriali che facciano della conversione ecologica il proprio orizzonte, diritti sociali e civili. Questa è la tavolozza su cui costruire, nel Paese e in Parlamento, in un raccordo sempre più stretto tra i gruppi parlamentari, quello schieramento alternativo alla destra populista e sovranista che guida ora il Paese. Sarà un lavoro di lunga lena ma è l’unica strada che il Pd conosce per tornare a governare”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

