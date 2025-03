Pd: Bonaccini, ‘congresso non serve’

agenzia

Roma, 24 mar. “Non so se qualcuno dalle parti del Pd pensa a un congresso, io credo che non serva e che i nostri elettori non ci capirebbero. Ora dobbiamo lavorare per vincere Genova e poi ci sono le elezioni regionali: io mi occuperei di questo, sarà un voto politico e sono convinto che il Pd ne uscirà bene come nelle scorse tornate amministrative. Io più che di congressi, mi occuperei delle cose che dobbiamo fare”. Lo dice Stefano Bonaccini a L’Aria che Tira su La7.

