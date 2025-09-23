Pd: Bonaccini, ‘elettori non vogliono tornare a stagione litigi’

agenzia

Roma, 23 set. “A me interessa che mettiamo a fuoco quali sono le vere questioni per un paese, che secondo me tra due anni starà peggio di come sta oggi e di come stava tre anni fa, ma costruire l’alternativa vuol dire che al di là di cosa dice la destra, pensare a un progetto per l’Italia. Mettere insieme una coalizione che, se il buongiorno si vede dal mattino, sette regioni in cui per la prima volta siamo praticamente tutti insieme, dai 5 Stelle fino a quelli che molti chiamano moderati, perché è evidente che poi se è vero che l’unità non è condizione sufficiente per vincere, con questa legge elettorale diventa una condizione necessaria per evitare di ripetere la batosta di tre anni fa”. Lo dice Stefano Bonaccini al termine della Direzione Pd.

Le polemiche sono solo rimandate dopo le elezioni regionali? “Guardi, io non so quali siano o non siano le polemiche. Io vedo che sto girando l’Italia dalla mattina alla sera in tutte le regioni italiane e vedo che è tanto apprezzato il tentativo di provare, ognuno pur con le proprie posizioni, a stare uniti”.