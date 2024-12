Pd: Bonaccini, ‘non è appiattito su Landini, per Conte è il momento di fare un passo in avanti’

agenzia

Roma, 3 dic “E’ venuto per tutti il momento di decidere che cosa si vuole fare da grandi. Ho apprezzato la scelta di campo progressista votata dai 5 stelle, ma adesso dobbiamo fare tutti un passo in avanti, partendo dai programmi, e non dai personalismi, e dobbiamo costruire un tavolo con tutte le forze di opposizione per avanzare alcune chiare proposte al Paese”. Lo dice Stefano Bonaccini a ‘Avvenire’.

Quella secondo cui il Pd è appiattito sulla Cgil di Landini “è una lettura sbagliata. Il sindacato fa le sue battaglie e noi le nostre”, spiega l’eurodeputato e presidente del Pd.