Pd: Bonaccini, ‘non torniamo a parlare di destino dirigenti, a cittadini non interessa’

agenzia

Roma, 23 set. “Penso che ogni iniziativa che porti proposte, un contributo di idee vada sempre bene, anzi benissimo, da qualsiasi parte venga e il Partito Democratico in ogni caso è una forza politica che per fortuna tra le poche che discute e discute davvero”. Lo dice Stefano Bonaccini al termine della Direzione Pd su un’iniziativa che si terrà a Milano con alcuni esponenti dem.

Quanto ad alcune polemiche nei suoi confronti, osserva: “Io vedo quello che mi dicono le persone quando giro per strada, vado alle feste dell’unità a fare le iniziative politiche. Io sento un sostegno enorme, mi invitano dappertutto. Per una volta che riesco a dire che vengo e libero l’agenda, tre devo rinunciarci perché sarebbero nello stesso momento. Guardi, poi del mio destino sapete che me ne frega fino a un certo punto”.