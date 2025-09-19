Pd: Bonaccini, ‘riformisti non contano? Allora non si sanno leggere candidati e numeri…’

agenzia

Roma, 19 set. “Ogni opinione è rispettabile” ma dire che i riformisti non contano nel Pd, “vuol dire non saper leggere chi sono i candidati e i numeri”. Lo dice Stefano Bonaccini a margine di Fenix. “Le ultime europee sono andate bene, credo, anche per un contributo robusto in termini di preferenza dei candidati riformisti, non devo ricordare di chi, giusto?”.

“Sono tutti amici e amiche che stimo, dopodiché ragioneremo insieme. Ognuno prenderà la strada che preferisce e che crede perché ci mancherebbe altro. Io penso che quello che abbiamo fatto ha dato una mano al Pd a crescere. L’avevamo preso che nei sondaggi era il 14-15 per cento, all’europee c’è stato un risultato superiore anche alle aspettative dei sondaggisti e dei commentatori politici”.