Pd: Bonaccini, ‘serve offensiva su politiche industriali, Sanità e aree interne’

agenzia

Roma, 5 lug “Serve però anche una forte offensiva per chiedere nuove politiche industriali, che mancano completamente nel Paese, come ha detto bene Andrea Orlando. Per avere più risorse per la sanità e la scuola pubblica o garantire fiscalità di vantaggio per le aree interne serve anche sapere dove reperire risorse. E oltre alla battaglia contro l’evasione fiscale va detto che il Paese ha bisogno di incentivare una crescita debolissima. Ovviamente crescita che non può essere che sostenibile, ma crescita. E politiche industriali”. Lo ha detto Stefano Bonaccini nel suo intervento alla Direzione del Pd.

