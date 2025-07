Pd: Bonafoni, ‘aree interne dimenticate dal governo’

agenzia

Roma, 21 lug. “Le aree interne sono state totalmente abbandonate dal governo Meloni, che taglia servizi, ignora le comunità locali e concentra risorse su opere inutili e propagandistiche. Con questa proposta di legge, il Partito Democratico sceglie di fare l’esatto opposto: investire dove c’è bisogno, restituendo prospettive, diritti e dignità a milioni di cittadine e cittadini”. Lo dichiara Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del PD con delega al Terzo Settore e all’associazionismo, a commento della proposta presentata oggi alla Camera per il rilancio delle aree interne, con un investimento complessivo di 6 miliardi di euro.

“Parliamo di misure concrete e realizzabili: incentivi alle imprese, prima casa accessibile, smart working, scuola e sanità di prossimità, infrastrutture e mobilità sostenibile – spiega Bonafoni –. È questa la vera sfida infrastrutturale del Paese: ricucire le disuguaglianze territoriali, sociali ed economiche che questo governo continua ad alimentare”.