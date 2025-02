Pd: Bonafoni, ‘domani con Schlein prima tappa viaggio nel Terzo Settore’

agenzia

Roma, 31 gen. “Domani sabato 1 febbraio a Monterotondo, alla presenza della segretaria nazionale del Partito Democratico, prenderà il via il viaggio del Pd nel mondo del Terzo Settore. Un itinerario in 20 tappe, quante sono le regioni italiane, nel quale incontreremo quel tessuto fondamentale del Paese – fatto di cooperative sociali, associazioni laiche e cattoliche, mondo del volontariato e della cittadinanza attiva – che è un’ossatura preziosa della coesione sociale”. Così in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd con delega al Terzo Settore e all’Associazionismo.