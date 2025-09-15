Pd: capigruppo dem, ‘Meloni difenda Schlein da insulti Mannarino e chieda scusa’

agenzia

Roma, 15 set. “Non entriamo nel merito delle offese che l’influencer statunitense Joey Mannarino ha rivolto, in un post sui suoi profili social, alla segretaria del Pd Elly Schlein. Joey Mannarino è un influencer conservatore italo-americano. È un amico della destra. Quegli insulti vengono da destra”. Così i presidenti dei gruppi parlamentari del Pd al Senato e alla Camera Francesco Boccia e Chiara Braga e il capo delegazione del Pd a Bruxelles Nicola Zingaretti.