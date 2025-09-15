agenzia
Pd: capigruppo dem, ‘Meloni difenda Schlein da insulti Mannarino e chieda scusa’
Roma, 15 set. “Non entriamo nel merito delle offese che l’influencer statunitense Joey Mannarino ha rivolto, in un post sui suoi profili social, alla segretaria del Pd Elly Schlein. Joey Mannarino è un influencer conservatore italo-americano. È un amico della destra. Quegli insulti vengono da destra”. Così i presidenti dei gruppi parlamentari del Pd al Senato e alla Camera Francesco Boccia e Chiara Braga e il capo delegazione del Pd a Bruxelles Nicola Zingaretti.
"Come Pd abbiamo sempre condannato ogni tipo di violenza politica e chi fomenta l'odio. Ora ci aspettiamo che la destra italiana, invece di alimentare strumentalmente un clima di tensione, con affermazioni gravi come quelle del ministro Ciriani e accusando l'opposizione, lo ha fatto la stessa Presidente del Consiglio, di fomentare un clima di odio prenda la distanze dalle dalle offese e dagli insulti di Joey Mannarino, e che Giorgia Meloni difenda Elly Schlein e chieda scusa al Pd e alla sua segretaria".