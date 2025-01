Pd: Ceccanti, ‘a Orvieto focus su istituzioni a partire da cause stallo giudici Consulta’

agenzia

Roma, 15 gen. ”Nell’ambito del convegno di Libertà Eguale a Orvieto sabato pomeriggio parleremo anche di istituzioni con Francesco Clementi e Carlo Fusaro, insieme a Giovanni Matteoli, autore del libro su Giorgio Napolitano ‘Presidente di tutti'”. Così il costituzionalista Stefano Ceccanti, vice-presidente dell’Associazione.

“Il messaggio di Napolitano al momento della sua rielezione, di procedere a un aggiornamento condiviso delle regole, è radicalmente smentito, sin qui, in questa legislatura. In ultimo la resa delle Camere sull’elezione dei giudici, posponendo la seduta al 23 gennaio, nonostante la disponibilità della Corte stessa a spostare la sua udienza sui referendum, rivela ulteriormente la difficoltà a tenere fuori, come si dovrebbe, le scelte che dovrebbero essere condivise dallo scontro maggioranza-opposizione, che è fisiologico sui temi di governo. Urge quindi riscoprire tutto il valore dell’indicazione di Napolitano nella seconda parte della legislatura dalla scelta dei giudici, all’autonomia, alla forma di governo, al sistema elettorale, alla giustizia”.

