Pd: Ceccanti, ‘Ulivo ricetta non più proponibile, non semplice sommare elettorati opposizioni’

Roma, 4 feb. “Non mi aspetto che altri seguano passivamente quanto detto da noi a Orvieto (…) però mi porrei almeno la domanda perché questi due convegni hanno fatto parlare molto. Non sarà perché c’era un eccessivo silenzio autocompiaciuto sul relativo rafforzamento del Pd in un gioco a somma zero col Movimento Cinque Stelle che al momento non rende comunque le opposizioni competitive per il Governo nazionale?”. Lo dice Stefano Ceccanti in un’intervista a Formiche.

Quanto alla costruzione di una coalizione Ceccanti osserva: “. Le culture politiche del centrosinistra, pur separate per decenni dalla Guerra Fredda, erano più facilmente sommabili allora perché si erano progressivamente avvicinate. Non è invece così semplice sommare gli elettorati delle odierne forze di opposizione perché il M5S è sorto come movimento di opposizione all’intero sistema dei partiti e, anche qualora vi siano intese di vertice, non è detto che il messaggio riesca a passare”.