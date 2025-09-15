Pd: dal 18 al 20 settembre Festa nazionale della sanità a L’Aquila

agenzia

Roma, 15 set. “Da giovedì 18 settembre fino a sabato 20 la Festa provinciale del PD dell’Aquila ospiterà la Festa nazionale della sanità. “Accanto alle centinaia di iniziative e dibattiti svolti nelle feste di tutta Italia, abbiamo voluto un appuntamento nazionale dedicato a quello che è un tema prioritario dell’agenda politica del Partito democratico”. Così Marina Sereni, Responsabile Salute e Sanità nella Segreteria nazionale del Pd.

“Abbiamo accolto molto volentieri l’invito del PD della Federazione dell’Aquila, che ringrazio, a ospitare questo appuntamento anche perché si tratta di un territorio, un’area interna, che rappresenta la vittima per eccellenza del definanziamento e della privatizzazione strisciante della Sanità messi in atto dal governo Meloni e da quello regionale di Marco Marsilio”, aggiunge Sereni.