Pd: dal 25 al 28 settembre a Pescara feste unità sulle politiche industriali

Roma, 22 set. Da giovedì 25 a domenica 28 settembre si terrà a Pescara la Festa de l’Unita’ tematica del Pd sulle Politiche industriali. L’evento si svolgerà presso il Parco Villa de Riseis in contemporanea con la Festa de l’Unita’ regionale dell’Abruzzo e provinciale di Pescara, promotori dell’evento insieme al Forum Industria del Pd, coordinato dall’ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali Andrea Orlando. Si tratta della prima festa nazionale tematica sulle Politiche industriali che si svolge a circa due mesi dalla Conferenza nazionale “Le Rotte del futuro. Re-industrializzare l’Italia e l’Europa” dello scorso 11 e 12 luglio a Roma dove è stato presentato il Libro Verde del Pd con le proposte che nei prossimi mesi saranno discusse nel partito in tutta Italia, con le parti sociali e gli stakeholders. Un primo momento, quindi, quello della Festa di Pescara, per avviare quel confronto necessario a definire poi nel corso dell’autunno la piattaforma del Pd sulle Politiche industriali per il Paese.

Tra i panel previsti alla Festa di Pescara, cui parteciperanno esperti, accademici, rappresentanti delle imprese e dei sindacati, parlamentari e dirigenti di partito, rappresentanti territoriali delle parti sociali, ci saranno uno sul “Farmaceutico: innovazione e lavoro che fanno crescere il territorio”, un dibattito sulla “Crisi dell’automotive: colpa di Greta Thunberg o di John Elkann?”, uno su “Un’energia giusta: sostenibile, sicura e meno cara. Le idee del PD per imprese e famiglie”, e poi ancora “Dazi: l’Europa si arrende a Trump?”, “Credito e risparmio: come finanziare crescita e investimenti”, “Il futuro della siderurgia italiana”, “Riarmo o difesa comune europea? Idee per crescere in pace”, “Agroalimentare: cosa non ha fatto il governo, cosa faremo noi”, “Dopo trent’anni di mercato. Quale modello di politica industriale nell’era delle transizioni?”.