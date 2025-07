Pd: Delrio, ‘costituita Comunità Democratica come associazione culturale’

agenzia

Roma, 29 lug. “Abbiamo deciso di costituire formalmente Comunità Democratica. Con questo nome abbiamo già organizzato diversi convegni l’anno scorso e soprattutto l’appuntamento di gennaio a Milano, che ha visto molte centinaia di partecipanti. Diversi incontri pubblici e a porte chiuse sono stati poi organizzati in questi ultimi mesi. Ci costituiamo formalmente, dunque, per rispondere alle esigenze che ci vengono dai territori: dare luoghi e occasioni di incontro comune a intellettuali, professori universitari, professionisti, responsabili di associazioni e politici”. Lo dice il senatore del pd Graziano Delrio.