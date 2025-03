Pd: domani in Molise quarta tappa del ‘Viaggio nel Terzo Settore’

agenzia

Roma, 27 mar. “Domani, venerdì 28 marzo, il ‘Viaggio nel Terzo Settore’ del Partito Democratico farà tappa in Molise, con una giornata di confronto e ascolto dedicata alle realtà associative, cooperative e del volontariato regionale”. Si legge in una nota del Pd.

“Gli incontri si svolgeranno a Isernia, Termoli e Campobasso e vedranno la partecipazione di Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale con delega al Terzo Settore, offrendo un’importante occasione per valorizzare esperienze, raccogliere istanze e costruire proposte concrete per il futuro del welfare e dell’associazionismo. Il programma prenderà il via a Isernia, con una conferenza stampa aperta alla cittadinanza e alle associazioni del territorio e visite alla Cooperativa L.A.I. – Lavoro Anch’Io impegnata nell’integrazione lavorativa di persone diversamente abili, all’Associazione APS “il merletto di Isernia, l’arte nelle mani” e all’Associazione Famiglie Svantaggiati e Volontari (A. Fa.S.eV.)”.