Pd: domani Orlando in Sardegna per nona tappa viaggio in realtà industriali

agenzia

Roma, 4 giu. Domani, giovedì 5 giugno, farà tappa in Sardegna, nono appuntamento nazionale, il Viaggio del Pd nelle realtà industriali del Paese promosso dal Forum Industria del partito e da Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del Pd che guiderà una delegazione composta da esponenti dei democratici sardi e da parlamentari. Si legge in una nota del Pd.

Il programma prevede alle ore 10 un incontro di Orlando e della delegazione Pd con la stampa presso la sede regionale del Partito Democratico in Via Emilia 39 a Cagliari. Alle ore 12 è prevista una visita e un incontro con i lavoratori dello stabilimento Fonderia Portovesme Srl (Glencore) presso la Zona Industriale di San Gavino Monreale. A seguire, alle ore 16, si terrà un incontro con i dirigenti Portovesme Srl (Glencore) presso lo stabilimento Glencore, Zona Industriale di Portovesme – Portoscuso. Alle ore 16.30 è previsto un incontro con le RSU dell’area industriale di Portovesme, presso lo stabilimento Glencore – Portovesme. Infine, alle ore 18, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Conoscere e Partecipare: Lavoro e Diritti” presso la sala convegni Lu’ Hotel, in Via Costituente, a Carbonia.